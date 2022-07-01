"صمت" نيابي.. ماذا وراءه؟

تحافظ مختلف الكتل النيابية على "صمتها" إزاء التحركات التي تجري على خطّ الملف الحكومي، لاسيما بعدما قدّم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تشكيلته لرئيس الجمهورية ميشال عون قبل يومين.

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وفي ظلّ هذه الأجواء، بدا واضحاً أن بعض الكتل المسيحية، مثل "القوات اللبنانية" و"تيار المردة"، آثرت عدم التعليق حالياً على مسار ما يجري حكومياً، علماً أن معظم نواب تلك الكتل خلال الإستشارات النيابية غير المُلزمة، وضعوا شروطاً عديدة على مسار تأليف الحكومة، في حين أن البعض الآخر طالب بالحصول على تمثيل ضمنها.