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لبنان

اعتصام لاساتذة التعليم الثانوي امام المنطقة التربوية بطرابلس... ودعوة الى مقاطعة تصحيح الامتحانات!

Lebanon 24
01-07-2022 | 03:49
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اعتصم اساتذة التعليم الثانوي امام المنطقة التربوية بطرابلس بدعوة من "جبهة قوى التغيير النقابية" ودعوا الى مقاطعة تصحيح  الامتحانات الى حين تأمين حقوق المعلمين، وهي" تعزيز ودعم تعاونية موظفي الدولة ، وتصحيح الرواتب لتستعيد قدرتها الشرائية، وتأمين بدل نقل يساوي40% من سعر صفيحة البنزين او تقديم بونات بنزين للاساتذة، وبدل كهرباء حيث ان فاتورة المولدات اصبحت تساوي راتب الاستاذ بالكامل".

 كما اكد الاساتذة المعتصمون ان هذا التحرك جاء "نتيجة تقاعس رابطة الثانوي عن القيام باي خطوات عملية لاستعادة حقوق المعلمين".

 
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(الوكالة الوطنية للاعلام)
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