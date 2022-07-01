هل سترتفع درجات الحرارة؟ إليكم طقس الويك اند

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا السبت، قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة احيانا، دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الساحلية ويستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس صيفي مستقر ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القليلة المقبلة.

معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و30 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا ورياح ناشطة احيانا، دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الداخلية ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا و رياح ناشطة احيانا، دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الساحلية ويستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأحد: غائم جزئيا و رياح ناشطة احيانا، دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية بينما ترتفع بشكل محدود في المناطق الداخلية و والجبلية كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا و رياح ناشطة احيانا، دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

- الحرارة على الساحل من 24 الى 30 درجة، فوق الجبال من 18 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 22 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب .

- الرطوبة النسبية على الساحل:

بين 60و 85%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,30

- ساعة غروب الشمس: 19,53