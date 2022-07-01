قراران لميقاتي بالكشف على أضرار الأمطار والمبنى المنهار في القبة

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أصدر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قراراً كلف بموجبه "قيادة الجيش ولجنة مسح الأضرار وتخمينها بالكشف على الاضرار التي حصلت نتيجة الامطار الغزيرة التي تساقطت بتاريخ 25/6/2022 في المناطق كافة. بناء عليه كلف الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير الطلب من البلديات كافة التي حصلت فيها اضرار رفع لوائح اسمية بالمتضررين خلال مهلة عشرة ايام".وفي قرار آخر كلف الرئيس ميقاتي "قيادة الجيش ولجنة مسح الاضرار وتخمينها بالكشف على مبنى منهار وآخر مهدد بالانهيار في منطقة القبة في مدينة طرابلس".