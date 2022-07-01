تصريحٌ جديد من وزير الإتصالات.. ماذا قال عن الأسعار الجديدة؟

اعتبر وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنه "لا استمرارية للقطاع من دون زيادة التعرفة"، وقال: "كل الأسعار الجديدة موجودة على مواقع الشركات، وهناك بطاقات جديدة أصبحت اليوم موجودة في السوق منها بحدود الـ4$ وأخرى بحدود الـ7$".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت المدى"، لفت القرم إلى أنّ "هناك سرقات كبيرة تطالُ ألفا وتاتش وأوجيرو، وهي ظاهرة وتتكاثر وهناك موضوع لا سيطرة عليه وهي عدم القدرة على تركيب الطاقة الشمسية أو تركيب مولدات".

وأردف: "مع هذا، فقد جرى تكثيف الإتصالات وتمّ الحصول على المبالغ الضرورية لتأمين المازوت".

وختم: "نتفهّم وجع الناس وأطلب منهم أن يتفهموا أيضاً ما يمرّ به القطاع".