حريق بين بلدة السن والدورة في عكار... والاهالي يناشدون

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق بين بلدة السن والدورة في عكار، أتى على النصب الزراعية ولا سيما الاشجار المُعمرة.

وناشد الأهالي المعنيين والدفاع المدني للتدخل فوراً قبل توسع رقعة الحريق ووصولها الى المنازل السكنية.