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لبنان

حريق بين بلدة السن والدورة في عكار... والاهالي يناشدون

Lebanon 24
01-07-2022 | 04:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق  بين بلدة السن والدورة في عكار، أتى على النصب الزراعية ولا سيما الاشجار المُعمرة.
وناشد الأهالي المعنيين والدفاع المدني للتدخل فوراً قبل توسع رقعة الحريق ووصولها الى المنازل السكنية.
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