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لبنان

بُشرى بشأن الرواتب.. ما الجديد؟

Lebanon 24
01-07-2022 | 04:44
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ذكرت قناة الـ"MTV" أنه نتيجة للاتصالات التي جرت اليوم، سيتمّ تحويل رواتب القطاع العام في السّاعات المقبلة للموظفين وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء. 
 
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