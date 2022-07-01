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لبنان

الرئيس ميقاتي استقبل السفيرة الفرنسية وعقد سلسلة لقاءات في السراي الحكومي

Lebanon 24
01-07-2022 | 05:24
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إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي  سفيرة فرنسا آن غريو قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.

وزير السياحة
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير السياحة وليد نصّار الذي قال بعد الزيارة: اطلعت دولة الرئيس على عمل  الوزارة وما نقوم به من اجراءات ولقاءات لانجاح الموسم السياحي. كما تطرقنا الى الموضوع الحكومي. 
 
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الحريري
وإستقبل الرئيس ميقاتي النائبة السابقة بهية الحريري.
 


قرارات ومراسيم
ووقع الرئيس ميقاتي مراسيم الترقيات العسكرية والامنية كما وردت .
وأصدر  قرارا كلف بموجبه "قيادة الجيش ولجنة مسح  الاضرار وتخمينها بالكشف على الاضرار التي حصلت نتيجة الامطار الغزيرة التي تساقطت بتاريخ 25/6/2022 في المناطق كافة. 
كما كلف "قيادة الجيش ولجنة مسح الاضرار وتخمينها بالكشف على مبنى منهار وآخر مهدد بالانهيار في منطقة القبة في مدينة طرابلس".
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