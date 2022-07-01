الرئيس ميقاتي استقبل السفيرة الفرنسية وعقد سلسلة لقاءات في السراي الحكومي

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سفيرة فرنسا آن غريو قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.



وزير السياحة

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير السياحة وليد نصّار الذي قال بعد الزيارة: اطلعت دولة الرئيس على عمل الوزارة وما نقوم به من اجراءات ولقاءات لانجاح الموسم السياحي. كما تطرقنا الى الموضوع الحكومي.

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الحريري

وإستقبل الرئيس ميقاتي النائبة السابقة بهية الحريري.