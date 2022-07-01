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لبنان
تعرفات الضمان للطبابة والإستشفاء.. هل سيجري تعديلها؟
Lebanon 24
01-07-2022
|
05:26
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أكد رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإنابة غازي يحيى في بيان، أن "مجلس إدارة الضمان سيعمد فور استلام الإحصاءات الناتجة عن رفع زيادة الإشتراكات لمليوني ليرة ورفع سقف الحد الأقصى لاستيفاء اشتراكات المرض والأمومة الى خمسة ملايين ليرة، إلى التنسيق مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم الذي أشرف على زياده حجم الإشتراكات، وذلك لتعديل التعرفات للطبابة والاستشفاء".
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ولفت البيان إلى أنه "سبق لمجلس الادارة أن رفع الأسبوع الماضي زيادة التعرفات لغسيل الكلي بكلفة مقدرة بـ 112 مليار ليره لبنانية، وبأسرع وقت ممكن وفور استلام الاحصاءات المقدرة من المدير العام سيعقد مجلس الادارة جلسة استثنائية لاقرار التعرفات الجديدة".
وأوضح يحيى انه "راجع إدارة الصندوق بخصوص احصاءات الايرادات وذلك لوضع الفائض من هذه الايرادات إذا وجد في مصلحة زيادة نسبة تغطية الصندوق لتقديمات الطبابة والاستشفاء".
واضاف انه "فور تسلم الإحصاءات سيتم دعوة مجلس الإدارة الى جلسة استثنائية لإقرار ما أمكن من زيادات على التعريفات".
وكشف عن ان "الزيادات المرتقب إقرارها على التعريفات ستتوافر من الزيادات التي ستدخل سلة الإيرادات نتيجة مضاعفة الاشتراكات الى مليوني ليرة كحد أدنى للأجور عند سقف الخمسة ملايين ليرة، بالاضافة الى الأجور تحت الأربعة ملايين ليرة، وهذا الاجراء سيوفر للصندوق مبلغا ماليا قدره 132500 ليرة لبنانية" .
يذكر ان تعاونية موظفي الدولة كانت قد زادت تعرفة الأعمال الطبية والاستشفائية بنسبة أربعة أضعاف عما كانت عليه في تموز 2019.
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