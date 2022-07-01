جولة لوزير الاقتصاد في زحلة اليوم

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يزور وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، اليوم، مدينة زحلة، وستكون له محطة في منزل النائب جورج عقيص.وتشمل زيارة الوزير سلام: نقابة مزارعي القمح، وأصحاب الافران على أن يزور عند الاولى والنصف مطرانية سيدة النجاة للروم الكاثوليك.ويختتم الوزير سلام جولته بمؤتمر صحافي.