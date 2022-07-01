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لبنان

جولة لوزير الاقتصاد في زحلة اليوم

Lebanon 24
01-07-2022 | 05:46
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يزور وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، اليوم، مدينة زحلة، وستكون له محطة في منزل النائب جورج عقيص. 

وتشمل زيارة الوزير سلام: نقابة مزارعي القمح، وأصحاب الافران على أن يزور عند الاولى والنصف مطرانية سيدة النجاة للروم الكاثوليك. 
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ويختتم الوزير سلام جولته بمؤتمر صحافي. 
 
 
 
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