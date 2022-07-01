بعد شتمهِ عون وباسيل.. هذا هو مصير "جون سينا عكار" (صورة)

أصدرت قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار مذكرة توقيف غيابية بحق المواطن عبد الرحمن زكريا المقلب "جون سينا عكار" (مواليد 1995 - سجل 11/تكريت)، وذلك بجرم شتم رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل.

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وفي ما يلي صورة عن المذكرة: