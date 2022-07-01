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لبنان

بعد شتمهِ عون وباسيل.. هذا هو مصير "جون سينا عكار" (صورة)

Lebanon 24
01-07-2022 | 05:56
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أصدرت قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار مذكرة توقيف غيابية بحق المواطن عبد الرحمن زكريا المقلب "جون سينا عكار" (مواليد 1995 - سجل 11/تكريت)، وذلك بجرم شتم رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل.
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وفي ما يلي صورة عن المذكرة:
 
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