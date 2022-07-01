Advertisement

لبنان

سليم استقبل رئيس قسم المساعدات في دائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي

Lebanon 24
01-07-2022 | 06:10
A-
A+
Doc-P-967501-637922779752896308.jpg
Doc-P-967501-637922779752896308.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم  رئيس قسم المساعدات في دائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي جاك ديمان بحضور سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف.
 وأطلع الوفد الاوروبي  وزير الدفاع  على البرنامج الذي يتولى ديمان ادارته بهدف  مساعدة  الجيش اللبناني.
Advertisement
   وجرى عرض حاجات المؤسسة العسكرية وسبل تقديم المزيد من المساعدات لا سيما في مجالات الطبابة والهندسة والآليات.
من جهته، شكر الوزير سليم الاتحاد الاوروبي على وقوفه الدائم الى جانب لبنان والجيش، منوها بأهمية البرنامج الاوروبي الذي من شأنه ان يزيد من قدرات الجيش لا سيما في  ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2022-07-01
09:59 | 2022-07-01
09:50 | 2022-07-01
09:45 | 2022-07-01
09:21 | 2022-07-01
09:16 | 2022-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website