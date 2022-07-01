وصول أبو الغيط الى بيروت

وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على رأس وفد من الجامعة، وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب، وسفير الجامعة العربية لدى لبنان عبد الرحمن الصلح، ومندوب لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي ونائب مدير المراسم في وزارة الخارجية القنصل سلام الأشقر.

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