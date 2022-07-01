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لبنان

منطقة جنوبية "تختنق".. سعر "نقلة المياه" يحلق عالياً!

Lebanon 24
01-07-2022 | 07:15
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تعاني أحياء بلدة الدوير الجنوبية من أزمة مياه خانقة تزيد من أعباء المواطنين الذين يشترون نقلة المياه البديلة بـ400 الف ليرة.
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، تُشكل أزمة الانقطاع الغامض للتيار الكهربائي يومي الاثنين والجمعة عن آبار تفاحتا وبشكل دوري ومنتظم جزءا كبيرا من المشكلة، اذ ان الدوير تتغذى من آبار تفاحتا وموعد حصولها الاسبوعي على التغذية هو الاثنين والجمعة، لكن ما يحصل ان التيار الكهربائي في هذين اليومين ينقطع عن مضخات آبار تفاحتا، وعندها تحرم من حصتها وتنعكس مشكلة لدى الاهالي الذين يحرمون بدورهم من المياه ويلجأون الى شراء المياه.
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وناشد الاهالي الجهات المختصة في شركة الكهرباء ومصلحة مياه لبنان الجنوبي "تأمين الكهرباء لآبار تفاحتا او اعطاء الدوير يومي تغذية بدل اليومين الذي تحرم منهما بسبب انقطاع الكهرباء".

 
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