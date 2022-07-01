من المطار.. ماذا قال أمين عام جامعة الدول العربية؟

أمل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لدى وصوله الى صالون الشرف في المطار، أن "يحقق اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب تفاعلاً، وان يتم الاتفاق على خطوات للمستقبل".



ولفت إلى أنّ "كل الدول العربية ستشارك في هذا اللقاء باستثناء سوريا المجمدة عضويتها "، لافتاً إلى أنه "ليس هناك من جدول اعمال او افكار محددة وكل وزير سيطرح فكرة من منظور بلاده".

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