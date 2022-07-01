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لبنان

خبرٌ عاجلٌ جداً بشأن بطاقات التشريج.. هذا ما يجب معرفته (صورة)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-07-2022 | 07:52
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تشهد مختلف متاجر بيع بطاقات التشريج تهافتاً كثيفاً من قبل المواطنين الذين يحاولون شراء بطاقات تشريج لخطوطهم، وذلك عقب بدء العمل بالتعرفة الجديدة للاتصالات، اليوم الجمعة.
 
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ التّجار والوكلاء لم يسلموا المتاجر أيّ من البطاقات الجديدة التي من المفترض أن تكون صدرت عن شركتي الإتصالات "ألفا" و "تاتش". 
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وبحسب المعلومات، فإن البطاقات مقطوعة في السوق، ومن الممكن أن تبدأ عملية توزيعها على المتاجر اعتباراً من عصر اليوم الجُمعة، في حين أن هناك كلاماً يشيرُ إلى إمكانية تأجيل التوزيع حتى يوم الإثنين. 
وفي ما خصّ عمليات التشريج عبر الإنترنت، فقد تبين أن الموقع الإلكتروني لشركة "ألفا" ما زال خارج الخدمة بسبب عملية التعديل التقني عليه لإضافة الأسعار الجديدة.
 
أمّا في ما خص الموقع الالكتروني التابع لشركة "تاتش"، فقد عاد إلى العمل، ظهر اليوم، وقد ظهرت عليه قائمة الأسعار المُحدّثة مع البطاقات الجديدة التي ستباع في السوق وعبر الإنترنت أيضاً وفق سعر صيرفة. 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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