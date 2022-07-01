الملاك يوان... وداعا

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منذ أكثر من شهر، انشغل اللبنانيون بمتابعة أخبار صحة الطفل يوان الذي تعرض لحادث على احد المسابح ما ادى الى دخوله في غيبوبة طويلة.ويوان، الطفل الملاك الذي صلى من اجله كل اللبنانيين وتضرعوا له، هو ابن السيد وسام الشماس والزميلة في "صوت لبنان" باتريسيا القسيس وحفيد النقيب السابق للممثلين جان قسيس.واليوم وبعد رحلة قصيرة جدا في هذه الحياة، أغمض يوان عينيه وسلك طريقه بسرعة نحو السماء حيث لاوجع ولا ألم.تقيم العائلة الصلاة لراحة نفسه يوم الاحد المقبل في الثالث من تموز 2022 في كنيسة الملاك ميخايل للروم الكاثوليك-جديتا.ان أسرة "لبنان 24"، تتوجه بخالص التعازي من ذوي الملاك يوان لاسيما والدته وجده جان وتسأل الله ان يمنحهم نعمة الصبر والسلوان.