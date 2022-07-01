رهف غادرت منزلها منذ 3 أيام ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- رهف موسى الرحيم (من مواليد عام 2002، سورية)التي غادرت بتاريخ 28-06-2022 مكان اقامتها الكائن في بلدة حوش / قضاء بعلبك، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة طليا في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 345199-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات.