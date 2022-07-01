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لبنان

قائد الجيش عرض الاوضاع في لبنان والمنطقة مع وفد اوروبي

Lebanon 24
01-07-2022 | 08:31
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وفداً من الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية برئاسة العميد Jacques DEMAN يرافقه رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طرّاف، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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