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لبنان

اللواء عثمان استقبل السفير البريطاني في لبنان

Lebanon 24
01-07-2022 | 08:41
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم  في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير البريطاني في لبنان السيد إيان كولّارد Ian Collard، في زيارةٍ جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
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01/07/2022 17:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24

اللواء عماد عثمان

السفير البريطاني في لبنا

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