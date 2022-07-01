اللواء عثمان استقبل السفير البريطاني في لبنان

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير البريطاني في لبنان السيد إيان كولّارد Ian Collard، في زيارةٍ جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

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