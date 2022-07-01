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لبنان

ماذا كشفت السفيرة الاميركيّة عن تمكين لبنان من تنفيذ عقود الغاز؟

Lebanon 24
01-07-2022 | 09:16
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استقبل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا في مكتبه في الوزارة، وتناول اللقاء مواضيع عدة أبرزها التوقيع الأخير لعقود الغاز مع مصر وسوريا في ٢١ حزيران المنصرم وقد هنّأته شيا على التوقيع. 
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كما وضعت شيا الوزير فيّاض في أجواء زيارتها الأخيرة الى واشنطن ودعم الادارات الاميركية مجتمعة للبنان وعلى مستوى الرئاسة أيضا.

وكشفت عن تقدم حصَل على مستوى الضمانات بما يتعلّق بالإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر، مشيرة الى أن العمل جارٍ من أجل تمكين لبنان من تنفيذ عقود الغاز لما له من إرتدادات إيجابية على المنطقة بأكملها.
 
 

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