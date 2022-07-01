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لبنان

بري استقبل وزير الخارجية القطري وإطّلع من السفيرة الإميركية عل الإتصالات التي أجراها الوسيط الاميركي

Lebanon 24
01-07-2022 | 09:21
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استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق بحضور السفير القطري في لبنان إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي وقد جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر . 
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واستقبل بري أيضاً نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب حيث حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية أبو صعب دون الإدلاء بتصريح .  

كما استقبل رئيس المجلس السفير البريطاني في لبنان ايان كولارد في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان الزيارة كانت أيضاً مناسبة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين . 

وبعد الظهر استقبل الرئيس بري السفيرة الأميركية دوروثي شيا حيث إطّلع منها على تطور الإتصالات التي أجراها الوسيط الاميركي آموس هوكشاتين حول ملف ترسيم الحدود البحرية . 
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