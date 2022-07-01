Advertisement

لبنان

اعلام كندا تُرفع في احدى القرى اللبنانية... ما القصة؟ (صور)

Lebanon 24
01-07-2022 | 09:45
A-
A+
Doc-P-967555-637922911335392729.jpg
Doc-P-967555-637922911335392729.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام أهالي بلدة "لا لا" في البقاع الغربي، برفع الاعلام الكندية في شوارع بلدتهم وذلك بالتزامن مع العيد الوطني الكندي.
 
يذكر ان مجموعة كبيرة من أبناء بلدة "لا لا" يعيشون في أكثر من منطقة في كندا.
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ملكة جمال لبنان 2012 بإطلالات مُثيرة وساحرة.. شاهدوا كيف أصبحت بعد 10 سنوات على تتويجها (صور)
lebanon 24
02/07/2022 03:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
دلالات قوية
lebanon 24
02/07/2022 03:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
كندا تدرج 6 شخصيات و46 كيانا في روسيا على قائمة العقوبات
lebanon 24
02/07/2022 03:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل وثلاثة جرحى بعملية طعن في كندا
lebanon 24
02/07/2022 03:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24

كندا

لالا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:22 | 2022-07-01
17:03 | 2022-07-01
16:58 | 2022-07-01
16:58 | 2022-07-01
16:54 | 2022-07-01
16:51 | 2022-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website