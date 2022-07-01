اعلام كندا تُرفع في احدى القرى اللبنانية... ما القصة؟ (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام أهالي بلدة "لا لا" في البقاع الغربي، برفع الاعلام الكندية في شوارع بلدتهم وذلك بالتزامن مع العيد الوطني الكندي.

يذكر ان مجموعة كبيرة من أبناء بلدة "لا لا" يعيشون في أكثر من منطقة في كندا.