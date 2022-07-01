إستمرار توافد الوفود العربية المشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

يستمر توافد الوزراء والوفود العربية المشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد غدا في بيروت، الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

ووصل بعد ظهر اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي عثمان الجرندي، واستقبله في صالون الشرف في المطار نائب مدير المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين القنصل سلام الأشقر ووفد من السفارة.

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وقبل الظهر، وصل نائب وزير الخارجية المصري السفير حمدي لوزا ومساعد وزير الخارجية مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد أبو الخير.

كذلك، وصل وزير الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة، للمشاركة غدا في اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب.



