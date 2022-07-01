كم بلغ عدد الوافدين إلى لبنان خلال شهر حزيران؟

بث #الثقة_بلبنان_وبمرافقه لتعود حركتها أفضل مما كانت عليه،مسؤولية وطنية:

اقتربت حركة هبوط الطائرات وأعداد الوافدين إليه في حزيران الحالي إلى قريب مما كانت عليه في حزيران ٢٠١٩:

-حزيران ٢٠٢٢: ١٠٣ طائرة و ١٦٣٥٨ وافدا

-حزيران ٢٠١٩: ١٢٤ طائرة و ١٨٨٤٧ وافدا pic.twitter.com/yBIRWizc5P