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لبنان

كم بلغ عدد الوافدين إلى لبنان خلال شهر حزيران؟

Lebanon 24
01-07-2022 | 09:59
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غرد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"بث الثقة بلبنان وبمرافقه لتعود حركتها أفضل مما كانت عليه، مسؤولية وطنية
اقتربت حركة هبوط الطائرات وأعداد الوافدين إليه في حزيران الحالي إلى قريب مما كانت عليه في حزيران 2019:
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- حزيران 2022، 103 طائرة و16358 وافدا.
- حزيران 2019: 124 طائرة و18847 وافدا".
 

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