وزير الخارجية الكويتية وصل إلى بيروت

وصل وزير الخارجية الكويتي الدكتور ناصر المحمد الصباح، إلى مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت للمشاركة غدا في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.



وكان في استقباله وزير الخارجية و المغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب والسفير الكويتي عبد العال القناعي والمستشار في السفارة عبد الله الشاهين والقنصل سلام الأشقر ووفد من السفارة.

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