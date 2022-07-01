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لبنان

وزير الخارجية الكويتية وصل إلى بيروت

Lebanon 24
01-07-2022 | 10:28
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وصل وزير الخارجية الكويتي الدكتور ناصر المحمد الصباح، إلى مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي -  بيروت للمشاركة غدا في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.
 
وكان في استقباله وزير الخارجية و المغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب  والسفير الكويتي عبد العال القناعي والمستشار في السفارة عبد الله الشاهين والقنصل سلام الأشقر  ووفد من السفارة.
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