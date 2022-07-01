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لبنان
ابي المنى التقى شيخ العقل في سوريا وتأكيد على التواصل لحفظ الوجود
Lebanon 24
01-07-2022
|
10:33
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في بلدته شانيه اليوم، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حمود الحناوي، يرافقه وفد من المشايخ من مدينة السويداء.
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وكان في استقبال الوفد في مستهل الزيارة في مزار الراحل الشيخ أبي حسين شبلي أبي المنى، إلى جانب الشيخ أبي المنى، عدد من المشايخ والأعضاء في المجلس المذهبي والهيئة الاستشارية في مشيخة العقل ورئيس بلدية شانيه وأعضاء من المجلس البلدي والأهل.
وكانت مناسبة تبادل خلالها أبي المنى والحناوي التهاني بحلول عشر الأضحى.
وأشارا إلى "الروابط الروحية والاجتماعية والتاريخية بين الموحدين الدروز في لبنان وسوريا".
وأكدا "ضرورة التواصل الديني والفكري في ما يعود على أبناء الطائفة بالخير وحفظ المجتمع والوجود".
ثم انتقلا والحضور إلى دارة أبي المنى، قبل أن يتابع الحناوي زياراته الدينية والقيام بواجبات تعزية في أكثر من قرية.
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