صدور سعر "دولار صيرفة" الجديد.. كم بلغ اليوم؟

أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم خمسة وخمسون مليون دولار أميركي بمعدل 25300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسّسات الصرافة على المنصة.

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ودعا مصرف لبنان في بيانه "المصارف ومؤسّسات الصرافة، إلى الاستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".