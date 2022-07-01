Advertisement

لبنان

عون يوقع 5 مراسيم لترقية ضباط في الاسلاك العسكرية

Lebanon 24
01-07-2022 | 11:11
A-
A+
Doc-P-967569-637922959998656959.jpg
Doc-P-967569-637922959998656959.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم مراسيم ترقية عدد من الضباط في الاسلاك العسكرية وأحيلت للنشر وفقاً للأصول. والمراسيم هي:
- المرسوم الرقم 9598 تاريخ 1 تموز 2022 القاضي بترقية ضباط في المديرية العامة لأمن الدولة لرتبة أعلى.
Advertisement
 
- المرسوم الرقم 9599 تاريخ 1 تموز 2022 القاضي بترقية ضباط في الجيش لرتبة أعلى.
 
- المرسوم الرقم 9600 تاريخ 1 تموز 2022 القاضي بترقية ملازمين في الجيش إلى رتبة ملازم أول اعتباراً من 1/8/2022.
 
- المرسوم الرقم 9601 تاريخ 1 تموز 2022 القاضي بترقية ضباط في قوى الامن الداخلي لرتبة أعلى اعتباراً من 1/7/2022.
 
- المرسوم الرقم 9602 تاريخ 1 تموز 2022 القاضي بترقية ضباط في الامن العام لرتبة أعلى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:22 | 2022-07-01
17:03 | 2022-07-01
16:58 | 2022-07-01
16:58 | 2022-07-01
16:54 | 2022-07-01
16:51 | 2022-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website