فيديو اللحظات الأولى لحادث طريق المطار المروّع.. هكذا بدا المشهد

نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لحادث السير الذي وقع، أمس الخميس، على طريق المطار في بيروت، وراحت ضحيته الشابة زينب عماد ماجد.

وأظهر الفيديو سيارة ماجد المحطّمة، كما أظهر تضرر شاحنة لنقل السيارات أيضاً جراء الحادث.