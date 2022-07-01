Advertisement

لبنان

فيديو اللحظات الأولى لحادث طريق المطار المروّع.. هكذا بدا المشهد

Lebanon 24
01-07-2022 | 11:36
A-
A+
Doc-P-967572-637922978260129601.JPG
Doc-P-967572-637922978260129601.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لحادث السير الذي وقع، أمس الخميس، على طريق المطار في بيروت، وراحت ضحيته الشابة زينب عماد ماجد.
 
وأظهر الفيديو سيارة ماجد المحطّمة، كما أظهر تضرر شاحنة لنقل السيارات أيضاً جراء الحادث. 
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:22 | 2022-07-01
17:03 | 2022-07-01
16:58 | 2022-07-01
16:58 | 2022-07-01
16:54 | 2022-07-01
16:51 | 2022-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website