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لبنان

الجيش: تخريج عسكريين نفذوا تدريباً مع عناصر من اليونيفيل في الشواكير- صور

Lebanon 24
01-07-2022 | 11:45
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أعلن الجيش عبر حسابه على "تويتر" عن "‏حفل تخريج وتوزيع إفادات على عسكريين من لواء المشاة الخامس، نفذوا تدريبا مشتركا مع عناصر من القطاع الغربي في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان على طرق القتال في الأماكن الآهلة، وتسيير الدوريات، وإقامة حواجز التفتيش، والإسعافات الأولية، وذلك في مركز تدريب الشواكير- صور".
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