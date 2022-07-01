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لبنان

وزير العدل: المساءلة لها أصول دستورية وقانونية

Lebanon 24
01-07-2022 | 12:02
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أشار المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري في بيان، الى أنه "دعي في 29 حزيران الى اجتماع لجنة حقوق الانسان وشارك في النقاشات بكل ايجابية، وأجاب على الاسئلة التي طرحت عليه بكل رحابة صدر وبخاصة المتعلقة بوزارة العدل، وكانت إجابات كافية ووافية علما انها اتت من خارج جدول الأعمال".
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وأضاف البيان: "وعليه، يهم وزير العدل هنري الخوري لفت الانتباه الى ان طرح الاسئلة يختلف بالشكل والمضمون عن المساءلة التي لها أصول دستورية وقانونية، وهي مختلفة كليا عن الاسئلة الاستفهامية أو التوضيحية، فاقتضى التصويب".
 
 
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