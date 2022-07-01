عمليّة نوعية لـ"مخابرات الجيش".. هؤلاء وقعوا بقبضتها!

تمكنت دورية لمخابرات الجيش في المنية، من توقيف 5 أشخاص بعملية إستباقية، لارتباطهم بالتحضير لعملية تهريب أشخاصٍ عبر البحر.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، في الشمال، فقد تم اقتياد الموقوفين إلى مركز عسكري للتوسع بالتحقيق معهم.