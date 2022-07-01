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لبنان

عمليّة نوعية لـ"مخابرات الجيش".. هؤلاء وقعوا بقبضتها!

Lebanon 24
01-07-2022 | 13:11
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تمكنت دورية لمخابرات الجيش في المنية، من توقيف 5 أشخاص بعملية إستباقية، لارتباطهم بالتحضير لعملية تهريب أشخاصٍ عبر البحر.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، في الشمال، فقد تم اقتياد الموقوفين إلى مركز عسكري للتوسع بالتحقيق معهم. 
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