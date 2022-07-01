آخر الرسائل.. ماذا طلب الإسرائيليون بشأن الحدود البحريّة؟

كانت لافتة، مؤخراً، الجولة التي قامت السفيرة الأميركية دوروثي شيا على عدد من المسؤولين اللبنانيين، حيث نقلت آخر نتائج المفاوضات مع العدو الإسرائيلي بشأن ملف ترسيم الحدود البحريّة.

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وتقول مصادر مطعلة أن جولة شيا ركّزت على أمرين أساسيين: الأول وهو التأكيد الأميركي على ضرورة حلّ الخلاف في ملف الحدود عن طريق المفاوضات وبعيداً عن أي صدامٍ مسلح. أما الأمر الثاني فكان في الإشارة المباشرة إلى أن الجانب الإسرائيلي طلب الحصول على تفاصيل إضافية مرتبطة بالخط 23 الجديد الذي اقترحه لبنان".



بحسب المصادر، فإن "شيا أشارت إلى أنّ أجواء المفاوضات تأخذ منحى إيجابياً طالما أن التشاور ما زال قائماً، وقد تكون هناك سلسلة من الإتصالات في لبنان من أجل توضيح ما هو مطلوب بشأن الطرح المتعلق بالخط 23، على أن تُنقل معطيات التوضيح هذه في أقرب وقت ممكن إلى شيا والتي بدورها ستبادر لنقلها إلى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين".