مواطنون يعتصمون أمام دارة ميقاتي في مدينة الميناء - طرابلس

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قام عدد من الأشخاص بالتظاهر، مساء اليوم، أمام دارة الرّئيس المُكلّف نجيب ميقاتي في مدينة الميناء - طرابلس، احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية الصعبة، وقد سُجّل انتشارٌ لوحدات الجيش في المكان.