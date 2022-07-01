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لبنان

مواطنون يعتصمون أمام دارة ميقاتي في مدينة الميناء - طرابلس

Lebanon 24
01-07-2022 | 13:32
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قام عدد من الأشخاص بالتظاهر، مساء اليوم، أمام دارة الرّئيس المُكلّف نجيب ميقاتي في مدينة الميناء - طرابلس، احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية الصعبة، وقد سُجّل انتشارٌ لوحدات الجيش في المكان.
 
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