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لبنان

وزير الطاقة يتوجه إلى مصر غداً.. ما السبب؟

Lebanon 24
01-07-2022 | 13:54
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أفادت قناة الـ"MTV" بأنّ وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياضه، يتوجه يوم غدٍ السبت إلى مصر ثمّ إلى العراق، للبحث في تطبيق اتفاقية الغاز المصري وتمديد اتفاقية الفيول العراقي.
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ووفقاً للقناة، فإن كلام السفيرة الأميركية دوروثي شيا خلال لقائها مع فياض، اليوم، كان إيجابياً. 

وكان فياض تناول مع شيا مواضيع عدة أبرزها التوقيع الأخير لعقود الغاز مع مصر وسوريا في 21 حزيران المنصرم، وقد هنّأته شيا على التوقيع. 

كذلك، وضعت شيا الوزير فيّاض في أجواء زيارتها الأخيرة الى واشنطن ودعم الادارات الاميركية مجتمعة للبنان وعلى مستوى الرئاسة أيضاً.

وكشفت عن تقدم حصَل على مستوى الضمانات بما يتعلّق بالإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر، مشيرة الى أن العمل جارٍ من أجل تمكين لبنان من تنفيذ عقود الغاز لما له من إرتدادات إيجابية على المنطقة بأكملها.

 
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