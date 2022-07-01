إشكالٌ كبير في الضنية.. تضارب بالسكاكين يُوقع عدداً من الجرحى

شهدت بلدة بقرصونا - الضنية، اشكالاً بين عائلتين تطور إلى تضارب بالسكاكين، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وأشارت المصادر إلى أن أجواء التوتر سيطرت على البلدة، وقد عملت القوى الأمنية على التدخل لضبط الوضع.