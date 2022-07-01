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لبنان

مراسلة الـ"LBCI" تتعرّض للسرقة داخل المطار.. هذا ما حصل معها!

Lebanon 24
01-07-2022 | 15:25
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تعرّضت الزميلة في قناة الـ"LBCI" بيترا أبو حيدر لعملية سرقة أثناء تأديتها مهمّة إعلامية في مطار رفيق الحريري الدولي قبل يومين.

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ووفقاً للمعلومات، فإن أبو حيدر فقدت مغلقاً ورقياً كان داخل حقيبة اليد الخاصّة بها، وفيه مبلغ من المال.

وبعد وقوع عملية السرقة، تمّ الإطلاع على كاميرات المراقبة في المطار لمعرفة هوية الفاعل الذي فرّ إلى جهة مجهولة.

واتخذت أبو حيدر صفة الإدعاء الشخص في القضية، وقد أمر المحامي العام الاستئنافي جبل لبنان القاضي فادي ملكون بفتح تحقيقٍ بالواقعة، وإجراء ما يلزم لمعرفة الفاعل وتوقيفه فوراً.

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