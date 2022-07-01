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لبنان

فاجعة اغترابية.. اللبناني "محمّد" يخسر حياته في ساحل العاج

Lebanon 24
01-07-2022 | 16:37
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فجع أبناء الجالية اللبنانية في ساحل العاج وأهالي بلدة الزرارية، بإعلان وفاة فقيد الشباب المغترب السيد محمد سليمان شرارة الذي فقد اثره منذ يومين.
 
ووفقاً للمعلومات، فقد تم العثور على جثة سليمان في إحدى البحيرات في ساحل العاج.
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