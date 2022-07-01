فاجعة اغترابية.. اللبناني "محمّد" يخسر حياته في ساحل العاج

فجع أبناء الجالية اللبنانية في ساحل العاج وأهالي بلدة الزرارية، بإعلان وفاة فقيد الشباب المغترب السيد محمد سليمان شرارة الذي فقد اثره منذ يومين.

ووفقاً للمعلومات، فقد تم العثور على جثة سليمان في إحدى البحيرات في ساحل العاج.