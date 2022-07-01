إشكالات متفرقة في طرابلس.. هذا ما حصل مساء

شهدت مدينة طرابلس، مساء اليوم الجمعة، عدداً من الإشكالات، تخللها إطلاق نار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

ففي منطقة الزاهرية، وقع إشكالٌ فردي أمام سوبر ماركت بالقرب من مسجد الحميدي، ما لبث أن تطوّر إلى إطلاق نار من دون تسجيل إصابات.

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وفي مدينة الميناء - شارع غاندي، وقع إشكال بين عدد من الشبان تطور لاحقاً إلى إطلاق نار.

وبحسب المعلومات، فقد فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما حضرت القوى الأمنية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث، وعُرِف أن الإشكال سببه خلافات قديمة.

كذلك، أفيد عن وقوع إشكالٍ أمام أحد الأفران في شارع المئتين - طرابلس تطور الى تلاسن ثم الى اطلاق نار في الهواء، وذلك نتيجة قيام احد الزبائن بالتعدي على موظف الامن ليفر بعدها الى جهة مجهولة.