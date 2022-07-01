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لبنان

ظاهرة غريبة في صيدا.. لون البحر يتغيّر! (فيديو)

Lebanon 24
01-07-2022 | 16:54
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شهد بحر مدينة صيدا، اليوم، ظاهرة غريبة، حيث تحول الى اللون الأخضر.
 
وأثار هذا الأمرُ بلبلة بين المواطنين، إذ اعتبر منهم أنها ظاهرة طبيعية، بينما البعض الآخر اعتبر أن ما حصل سببه التلوث الذي يشكل خطراً على صحة المواطنين. 
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