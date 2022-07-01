ظاهرة غريبة في صيدا.. لون البحر يتغيّر! (فيديو)

تحول لون البحر في #صيدا للأخضر يثير بلبلة
شهد بحر #صيدا اليوم ظاهرة غريبة حيث تحول الى اللون الأخضر مما أثار بلبلة بين من اعتبرها ظاهرة طبيعية وبين من اعتبر انها نتيجة تلوث وتشكّل خطرا على صحّة المواطنين pic.twitter.com/3xozpYYHfI
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 1, 2022
تحول لون البحر في #صيدا للأخضر يثير بلبلة
شهد بحر #صيدا اليوم ظاهرة غريبة حيث تحول الى اللون الأخضر مما أثار بلبلة بين من اعتبرها ظاهرة طبيعية وبين من اعتبر انها نتيجة تلوث وتشكّل خطرا على صحّة المواطنين pic.twitter.com/3xozpYYHfI