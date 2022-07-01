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لبنان

دعوات لم تُفلح

Lebanon 24
01-07-2022 | 17:03
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تبيَّن أن الدعوات للتحرّك بوجه الإنفلات في سوق الاتصالات لم تُفلح، بانتظار موقف الاتحاد العمالي وبعض التجمعات النقابية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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دعوات

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