مقدمات النشرات المسائية

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بعد التسريب والسجال تم طي الصفحة وطرحت أفكار وإقتراحات جديدة خلال اللقاء الثاني بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي على أن يكون للبحث صلة بداية الأسبوع المقبل لإستكمال التشاور.ووفق المعلومات المتداولة فإن رئيس الجمهورية إقترح على الرئيس المكلف ثلاثة خيارات توزعت بين توسيع الحكومة لتصبح من ثلاثين وزيرا أو تعديل في الحكومة المستقيلة عبر إستبدال بعض الأسماء أو إبقاء تشكيلة حكومة تصريف الأعمال على حالها مع تفعيل عملها.على صعيد آخر سجلت اليوم حركة لافتة للسفيرة الأميركية دوروثي شيا بين بعبدا وعين التينة حيث نقلت النتائج التي حققها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مع كيان العدو الإسرائيلي في ما خص ملف ترسيم الحدود البحرية.وفي وزارة الطاقة كشفت (شيا) عن تقدم حصل على مستوى الضمانات في ما يتعلق بالإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر على عقود الغاز مع مصر وسوريا.إلى ذلك يتواصل توافد وزراء الخارجية العرب إلى بيروت للمشاركة في اللقاء التشاوري االذي سيعقد من دون جدول أعمال محدد وسيطرح خلاله كل بلد عربي الأفكار التي يراها مناسبة تحضيرا للقمة العربية التي ستعقد في الجزائر.الجمود المسيطر على الملف الحكومي كسر اليوم ، شكليا على الاقل. رئيس الحكومة المكلف زار قصر بعبدا للمرة الثانية في يومين حيث التقى رئيس الجمهورية. لكن اللقاء لم يحقق نتيجة ملموسة او تقدما يذكر.صحيح انه ازال الفتور في العلاقة بين الرجلين بعد حرب التسريبات والتسريبات المضادة، لكن الاختلاف في وجهات النظر لا يزال قائما.فعون لم يوافق على التشكيلة الميقاتية وطرح ثلاثة بدائل: حكومة ثلاثينية تضم سياسيين، او تعويم الحكومة الحالية، او اجراء تعديلات عليها شرط ان تحقق التعديلات معايير التوازن.لكن الواضح ان الاقتراحات الثلاثة لم تلق قبولا لدى الرئيس ميقاتي الذي غادر الاجتماع من دون الادلاء باي تصريح، علما انه لم يستمر اكثر من اثنتي عشرة دقيقة.وعليه، فان اللقاء كان لمجرد عرض الاراء او الاقتراحات، اذ ان اي تشاور في العمق لم يحصل بين الرجلين. فهل بدأنا نصل الى الحائط المسدود في تأليف الحكومة؟قد يكون من المبكر اطلاق مثل هذا الحكم السلبي، لكن الدلائل حتى الان لا تنبىء ان التأليف قريب، بل ربما لن تشكل حكومة جديدة قبل الاستحقاق الاهم : رئاسة الجمهورية.مقابل المراوحة الحكومية يبدو ان ملف الترسيم يشهد تقدما. فالسفيرة الاميركية دوروثي شيه التقت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، واطلعتهما على نتائج الاتصالات والمباحثات التي اجراها الوسيط الاميركي اموس هوكستين مع الحكومة الاسرائيلية، ملمحة الى ان ثمة تقدما واضحا تحقق .ووفق شيه فان الاتصالات الاسرائيلية - الاميركية واللبنانية - الاميركية ستتواصل، في سبيل الوصول الى نتيجة نهائية لملف الترسيم.في هذا الوقت يستعد لبنان لاجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه بيروت غدا السبت، وهو اجتماع يشكل تحضيرا للقمة العربية التي تنعقد في الجزائر.الواضح ان الاجتماع سيكون هزيلا، لأن عددا من الدول العربية والخليجية لن تتمثل بوزراء خارجيتها، وذلك تعبيرا عن رفضها السياسة التي تتبعها الحكومة اللبنانية.في الاثناء الحركة في مطار بيروت الدولي تبشر بالخير وهي تقترب من العودة الى ارقام عام 2019، اي الى زمن ما قبل الازمة الاقتصادية - الاجتماعية التي يعيشها لبنان . فهل تتغلب ارقام السياح والمنتشرين على الاجواء السلبية التي يبثها المسؤولون والسياسيون؟بين الخطوط الحكومية وتلك النفطية كان الحراك السياسي والدبلوماسي اليوم.لقاء ثان بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على نية التشكيل لم يسفر عن اي جديد، بل ايداع متبادل للمقترحات، واستمهال لدرسها ومعاودة اللقاء، وبالخلاصة فان التشكيلة الحكومية الاولى للرئيس ميقاتي – بل القاعدة التي يبني عليها تشكيلته – غير مقبولة من بعبدا، حيث رصد الرئيس عون الخلل بالتوزيع المذهبي، وكان اقتراحه بتطعيم الحكومة بستة وزراء دولة سياسيين، وان تعذر، فتكريس الحكومة الاخيرة أو اجراء التعديل في بعض الوزارات بالاتفاق بين الرئيسين عون وميقاتي ..عند الرئيسين ميشال عون ونبيه بري حضرت السفيرة الاميركية دوروثي شيا مصحوبة برسالة عاموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وفيها الرد الاسرائيلي على المقترحات اللبنانية، الذي يحمل التعنت نفسه مغلفا بطلب المزيد من الايضاحات من لبنان. والواضح ان اللبنانيين لا يملكون ترف الوقت، فيما الحفارات الاسرائيلية تعمل دون توقف في مناطق متنازع عليها، والحقوق اللبنانية تغرق في مستنقع الانتظار ..في مستنقع الازمات الداخلية ما زال رغيف الخبز في الصدارة مع الفوضى والاحتكار وتحكم بعض التجار بالقمح والطحين كسائر المواد الضرورية في يوميات اللبنانيين..في جديد تلك اليوميات، امتحانات فرضتها شركات الخلوي على اللبنانيين، لم تقتصر على امتحان الصبر المعتاد، بل اضافت اليه مادة الحساب، حيث ان دولرة الفواتير والبطاقات المسبقة الدفع جعلتهم منشغلين بحسبة ارصدتهم وفواتيرهم المحولة من الليرة الى الدولار وعبر منصة صيرفة وفق حسبة لا يفهمها الا الراسخون بعلم المنظومة المالية الحاكمة..في وقت تسود المراوحة مسار تشكيل الحكومة الجديدة، بعد سقوط التشكيلة الأولى التي سلمها رئيس الحكومة المكلف إلى رئيس الجمهورية، والتي ترافقت مع حملة إعلامية منظمة هدفها طمس الحقيقة، وإظهار رئيس البلاد في موقع الرافض تشكيل حكومة جديدة، فيما العكس هو الصحيح.وفي انتظار عودة ميقاتي الموعودة إلى قصر بعبدا مع بداية الأسبوع المقبل، كما أعلن اليوم بعد لقائه بالرئيس ميشال عون، وعلى أمل أن يحمل معه هذه المرة تشكيلة تقارب عملية التأليف من زاوية الدستور والميثاق ووحدة المعايير، كي تحظى بالتوقيع الرئاسي.حركة لافتة سجلت اليوم على خط ملف النفط والغاز. الحركة المذكورة قادت السفيرة الأميركية دوروثي شيا إلى القصر الجمهوري وعين التينة ووزارة الطاقة، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى عين التينة.وقد اشار البيان الصادر عن قصر بعبدا اثر لقاء الرئيس عون بالسفيرة شيا، والذي حضره بو صعب، الى أن الاجتماع تطرق إلى موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ومهمة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، حيث اطلعت شيا رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات التي اجراها الوسيط الأميركي مع الجانب الإسرائيلي في مسألة ترسيم الحدود، والتقدم الذي تحقق في هذا المجال، على ان تتواصل الاتصالات اللبنانية- الأميركية، والأميركية- الإسرائيلية، لمتابعة البحث في هذا الملف.وفي انتظار اتضاح الصورة على هذا الخط، شكل توافد وزراء الخارجية العرب للمشاركة في اللقاء التشاوري الذي يعقد غدا في بيروت حدثا في حد ذاته، بعد الأزمة التي عصفت بالعلاقات اللبنانية-الخليجية. وفي هذا السياق، لفت تصريح وزير الخارجية الكويتية من بيروت بأن ازدهار لبنان من ازدهار الكويت، كاشفا عن خطة ممنهجة لتعزيز العلاقات اللبنانية-الكويتية في كل المجالات، وعلى مختلف الصعد، بطريقة مفيدة للبلدين.الأول من تموز 2022، هو نقيض 17 تشرين 2019...اليوم فاتورة الخليوي جمعت اللبنانيين، لكن في بيوتهم، بالأمس جمعتهم، ولكن في الشارع "خبرية" ان الزيادة ستطاول الواتس آب. اليوم لا ثورة ولا من يثورون، وما لحق بالخليوي سيطاول معظم القطاعات لأن دولار ال1500 بات من الماضي ولن يعود، فتدبروا أموركم.حكوميا، عداد اللقاءات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ارتفع إلى اثنين، وبحث في تداعيات ما أعقب الاجتماع الأول من تسريب لتشكيلة الاجتماع الأول. وعلى الرغم من أن التفاهم على عدم التسريب، فإن ما توافر من معلومات أشار إلى اقتراح من الرئيس عون برفع عدد أعضاء الحكومة لتكون حكومة ثلاثينية من خلال زيادة ست وزراء ليكونوا وزراء دولة من الأحزاب.لم يعرف موقف الرئيس المكلف من هذا الطرح، وما إذا كانت هناك قطبة مخفية منه، وما إذا كان الهدف منه أن تكون الحكومة العتيدة هي التي تتولى السلطة التنفيذية بعد 31 تشرين الأول، والأساس في هذا الطرح من سيكون ممثل التيار الوطني الحر بين الوزراء الستة المطروحين والمقترحين.في المقابل خطان متوازيان يسيران كأنهما في سباق: خط الملفات الحياتية المعيشية التي تتفاقم يوما بعد يوم، وخط السياحة التي تشعر اللبناني بأن هناك أمل يتجدد."وتعطلت لغة الاتصال " وصار للحكي منصة صيرفة . في ليلة ما فيها "ضو كهربا"رفعوا التسعيرة وسرقوا الأرصدة وعلى الناعم نجروا لوائح جديدة للاتصالات والإنترنت فضربوا الليرة بالدولار وقسموها على سعر صيرفة والنتيجة أغلى تعرفة لأسوء خدمة وعفى الله عن أرصدتكم القديمة ودقائقكم التي أضفتموها إلى وقتكم الضائع في مزاريب تحسين نسل الاتصالات في قطاع وصف ذات يوم بأنه نفط لبنان قبل أن يتحول إلى مغارة "علي بابا" وتهدر إيراداته على المهرجانات وجمعيات حريم السلطان وجواري الوزراء والنواب وتحسين نسل الخيل العربي من جينات سياسية مهجنة.وجدت السلطة في المواطن عامود دعم يسند انهيار قطاع الخلوي فمد وزير الاتصالات جوني قرم يده إلى جيوب الناس ولم يلحظ في إنجازات أسلافه سرقة وهدر ما يقارب الستة مليارات دولار من إيرادات القطاع بحسب تقرير صدر عن ديوان المحاسبة وعلى ما يبدو فإن جينات التمسحة انتقلت إلى المواطن نفسه فأصبح شريكا في الفساد وسكت عن حقه كشيطان أخرس إذ لم تلح في أفق تموز بيارق تشرين حين خرجت الجماهير الغفيرة إلى الشوارع في انتفاضة "الواتس آب".ومن مصير نفط مهدور على ألياف ضوئية وعلى الميغابايت وأخواتهاإلى النفط المخزون في قاع البحر جولة لقاءات أجرتها السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي لعبت دور ساعي البريد بين بعبدا وعين التينة ووزارة الطاقة نقلت خلالها خلاصة المشاورات التي أجراها الوسيط الأميركي آموس هوكستين مع الجانب الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية.واختصرت اللقاءات الثلاثة بعبارة الأجواء إيجابية مع قيمة مضافة خرجت من لقاء شيا ووزير الطاقة وليد فياض كشفت فيها السفيرة الأميركية عن تقدم حصل على مستوى الضمانات فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر على اتفاقية استجرار الغاز من مصر.غض الطرف عن أنابيب العبور عبر سوريا إلى لبنان لن ينسحب على ولادة الحكومة فالمجتمع الدولي بالمرصاد والمسؤوليات أمام الخارج باتت مضاعفة في ظل واقع الداخل المتردي وتحلل المؤسسات وانهيار الدولة وعليه فإن هامش المناورات يضيق واللعب على حبال الوقت وصولا إلى استحقاق تشرين والانتخاب الرئاسي سينسحب ضرره على المعطلين أنفسهم كون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيبقى رئيسا أكان بالأصالة أم بالوكالة لما بعد نهاية العهد.وعلى تلك المسافة الفاصلة يلعب رئيس الجمهورية ميشال عون بأوراق رئيس التيار جبران باسيلويفاوض بشروطهويضرب المواعيد لمزيد من المشاورات مع باسيل الذي يفضل مد عمر حكومة تصريف الأعمال وما إحياؤه لمبدأ المداورة في الحقائب إلا للإبقاء على وزرائه والتمسك بوزارة الطاقة.في لقاء بعبدا اليوم بين عون وميقاتيطرح رئيس الجمهورية حكومة ثلاثينية مطعمة بسياسيين ووزراء دولة لم يقبلها ميقاتي ولم يرفضها في الوقت نفسه وميقاتي بنسخته الرابعة عايز ومستغني فلا هو يريد استضعاف عون ولا عون قادر على الاستقواء على ميقاتي. وعلى هذه المعادلة انتهى اللقاء.