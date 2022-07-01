بري يُعدّ "لجلسة رئاسيّة" في أيلول...

كتبت جويل بو يونس في"الديار":

المعلومات تشير الى ان التشاور بين عون وميقاتي سيتواصل خلال الايام القليلة المقبلة، في ظل لقاء جديد مرتقب مع بداية الاسبوع المقبل، علّ الصورة تكون واضحة باتجاه اعتماد طرح من الطروحات التي قدمت. علما ان مصادر بارزة مطلعة على جو الثنائي الشيعي كشفت بانها تستبعد التوصل لحل حكومي على قاعدة حكومة جديدة قبل انتخابات الرئاسة، وتابعت: «لا يبدو ان هناك امكانية لتأليف حكومة في ظل الوضع الراهن ، فحتى اللحظة لا جو يوحي بذلك، لا سيما اننا على ابواب اشهر من انتهاء عهد الرئيس عون، وهناك توجها لدى بري ليدعو مع بداية ايلول لجلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية»، وعليه تعلق المصادر بالقول: «مش حرزانة من الآن وحتى ايلول تشكيل حكومة جديدة، وقد يكون الحل بابقاء القديم على قدمه او اجراء تعديل بسيط، علما ان هذا الامر صعب حتى اللحظة!

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وفي هذا السياق، يختم مصدر رفيع في 8 آذار بالقول: «يبدو ان ما يحصل راهنا على الخط الحكومي ليست مفاوضات تحسين نقاط، بل مناورات من اجل التعطيل واضاعة للوقت»!