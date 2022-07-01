Advertisement

لبنان

بري يُعدّ "لجلسة رئاسيّة" في أيلول...

Lebanon 24
01-07-2022 | 23:03
A-
A+
Doc-P-967655-637923387131951319.jpg
Doc-P-967655-637923387131951319.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت جويل بو يونس في"الديار":
 
المعلومات تشير الى ان التشاور بين عون وميقاتي سيتواصل خلال الايام القليلة المقبلة، في ظل لقاء جديد مرتقب مع بداية الاسبوع المقبل، علّ الصورة تكون واضحة باتجاه اعتماد طرح من الطروحات التي قدمت. علما ان مصادر بارزة مطلعة على جو الثنائي الشيعي كشفت بانها تستبعد التوصل لحل حكومي على قاعدة حكومة جديدة قبل انتخابات الرئاسة، وتابعت: «لا يبدو ان هناك امكانية لتأليف حكومة في ظل الوضع الراهن ، فحتى اللحظة لا جو يوحي بذلك، لا سيما اننا على ابواب اشهر من انتهاء عهد الرئيس عون، وهناك توجها لدى بري ليدعو مع بداية ايلول لجلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية»، وعليه تعلق المصادر بالقول: «مش حرزانة من الآن وحتى ايلول تشكيل حكومة جديدة، وقد يكون الحل بابقاء القديم على قدمه او اجراء تعديل بسيط، علما ان هذا الامر صعب حتى اللحظة!
Advertisement
وفي هذا السياق، يختم مصدر رفيع في 8 آذار بالقول: «يبدو ان ما يحصل راهنا على الخط الحكومي ليست مفاوضات تحسين نقاط، بل مناورات من اجل التعطيل واضاعة للوقت»!

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:09 | 2022-07-02
01:44 | 2022-07-02
01:38 | 2022-07-02
01:29 | 2022-07-02
01:00 | 2022-07-02
00:25 | 2022-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website