29
o
بيروت
39
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
31
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"مبالغ خيالية بانتظارك"..."أوعى تخرب سيارتك بيخترب بيتك"
Lebanon 24
01-07-2022
|
23:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت رمال جونيفي نداء الوطن:
«أوعى تخرب سيارتك» حينها ستقع الكارثة عليك، فمعادلة الميكانيكي مع تاجر القطع، تودي بالمواطن الى الهلاك، هذه الايام، فإصلاح اي عطل صغير يكلفك بحدود الـ250 الى 300 دولار، فكيف اذا كان كبيراً، أما أسعار قطع السيارات فهي اكثر من نار، وارتفعت ليس ضعفين فقط بل اربعة اضعاف، دون مبرر يذكر، هذا عدا عن ارتفاع اجرة «يد المعلم» التي اصبحت 200 دولار فريش اي اكثر من معاش القاضي في لبنان، واقع فرضته الازمة من ناحية، والسوق «الفلتان» على مصراعيه دون حسيب او رقيب من ناحية اخرى، اضف الى ذلك عدم الرقابة على سوق قطع السيارات، الذي بات سوقاً مفتوحاً على «الغلاء»، اذ ارتفع سعر صحن «الدوبرياج» من 100 دولار الى 450 دولاراً، والكوليه من 10 آلاف الى 10 دولار، هذا عدا عن ارتفاع سعر زيت السيارات الذي سجل نسبة غير مسبوقة، كل ذلك يحصل والكل يتفرّج.
Advertisement
بات على المواطن ان يحسب الف حساب لتعطل سيارته هذه الايام، لانه بحسب عبدالله ستضطر إما لتوقيفها او دفع مبالغ خيالية. وفق عبد الله فإن غيار زيت السيارة تخطى المليون ليرة، متجاوزاً الحد الأدنى للأجور، وتعطل الدولاب يكلف 40 دولاراً عدا أجرة موظف، ما يعني اننا في عالم الشبيحة، فكل تاجر يضع معياراً لربحه، ويضع تسعيرة مغايرة لبضاعته، رغم ان الكل اتفق على تسعيرة «الفريش دولار» وهنا يسأل «كيف ارتفعت اسعار القطع بهذا الشكل، ولماذا، في بداية الازمة كان تاجر القطع وحتى اصحاب المهن الحرة يرددون نشتري البضاعة عالدولار، وبعدها بدأوا يرفعون اسعارها دون مبرر، وفوق كل ذلك معظم القطع المتوفرة في السوق جرى فكها من سيارات الخردة ما يعني ليست اوروبية كما يدعون».
تعطل دوبرياج تراكتور المياه التابع لحسين، فاضطر على مضض لإصلاحه، كي لا تتعطل مصلحته، غير ان المفاجأة كانت بسعر الصحن الذي تجاوز الـ450 دولاراً، اضيف اليها اجرة الميكانيكي 200 دولار، يضحك حسين وقول «عطل صغير كلفني 650 دولاراً اي تعب موسم كامل، بأي غابة نعيش، ومن يضبط اسعار القطع ويضع حدا لغش الميكانيكي، وغيره».
لا سلطة لوزارة الاقتصاد على هذا القطاع، ولا قانون يضبط التلاعب بالاسعار داخله، وهو ما اعطى اصحاب هذه المهنة تأشيرة تلاعب فاضح في التسعيرة، هذا عدا عن الغش داخله، يقول محمد انه قصد احد الميكانيكيين لاصلاح طلمبة البنزين، وفقه فإن المعلم طلب منه شراء واحدة جديدة لأنها معطلة، غير انه تفاجأ ان عطل سيارته ليس منها، بل من البوجيه، فاشترى واحدة ليكتشف ان العطل ليس منها ايضاً بل تبين أنها من نبريش البنزين، الكارثة بحسب محمد ان الميكانيكي يتواطأ مع تاجر القطع بحيث يأخذ حصته من كل زبون لقاء اي قطعة، وهو ما أعطى أصحاب هذه المهنة تأشيرة تلاعب فاضح في التسعيرة، هذا عدا عن الغش داخلها. اضافة الى انه يأخذ القطع القديمة ويعيد بيعها اي انه يربح مرتين على حسابنا، وهذا الأمر من يضع حداً له.
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عاجلٌ جداً بشأن بطاقات التشريج.. هذا ما يجب معرفته (صورة)
Lebanon 24
خبرٌ عاجلٌ جداً بشأن بطاقات التشريج.. هذا ما يجب معرفته (صورة)
07:52 | 2022-07-01
01/07/2022 07:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو اللحظات الأولى لحادث طريق المطار المروّع.. هكذا بدا المشهد
Lebanon 24
فيديو اللحظات الأولى لحادث طريق المطار المروّع.. هكذا بدا المشهد
11:36 | 2022-07-01
01/07/2022 11:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مُحتجون يقطعون أوتوستراد الدورة - بيروت (فيديو)
Lebanon 24
مُحتجون يقطعون أوتوستراد الدورة - بيروت (فيديو)
14:48 | 2022-07-01
01/07/2022 02:48:17
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى لؤي علامة يخرج عن صمته ويرد عل كل الانتقادات التي طالته.. ويكشف عن أمرٍ خطير! (صور)
Lebanon 24
للمرة الأولى لؤي علامة يخرج عن صمته ويرد عل كل الانتقادات التي طالته.. ويكشف عن أمرٍ خطير! (صور)
16:45 | 2022-07-01
01/07/2022 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيّ يظهرُ بعد إعلان وفاته باشتباكٍ مع الجيش.. هذه قصّته الكاملة
Lebanon 24
لبنانيّ يظهرُ بعد إعلان وفاته باشتباكٍ مع الجيش.. هذه قصّته الكاملة
06:33 | 2022-07-01
01/07/2022 06:33:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2022-07-02
ترسيم الحدود البحرية: المأزق الاسرائيلي لا يقل عن الارباك اللبناني
05:08 | 2022-07-02
ميقاتي يزور الراعي في الديمان
02:00 | 2022-07-02
تباين في وجهات النظر أم تكامل للأدوار بين عون وميقاتي؟
06:01 | 2022-07-02
ميقاتي من الديمان: لن أفتح باب الصراع على "المالية" والمعطيات مُشجعة حول ترسيم الحدود
05:39 | 2022-07-02
عون يستقبل المشاركين في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب: لبنان متمسك بثرواته المائية والنفطية والغازية
05:39 | 2022-07-02
وزير الطاقة يزور القاهرة والعراق.. هذه تفاصيل جولته
فيديو
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
02:00 | 2022-07-02
02/07/2022 13:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
14:00 | 2022-06-30
02/07/2022 13:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
02/07/2022 13:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact