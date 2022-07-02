مخابرات للجيش وإطلاق نار... ماذا حصل في محيط مستشفى في طرابلس؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مخابرات الجيش، أوقفت المدعو "ج.ح" في محيط مستشفى النيني - طرابلس. وقد تخلل عملية التوقيف اطلاق نار في الهواء.



ويذكر ان الموقوف هو مطلوب بتهم اطلاق نار واشكالات سابقة. وقد أُحيل الى الجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.

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