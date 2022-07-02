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لبنان

ما حصيلة حوادث السير خلال 24 ساعة؟

Lebanon 24
02-07-2022 | 00:25
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن جرح 3 أشخاص، في 3 حوادث سيرٍ، خلال الـ24 ساعة الماضيّة.
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التحكم المروري

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