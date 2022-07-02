هل تكون هذه السيدة وزيرة للطاقة؟

يتردد في أروقة وزارة الطاقة والمياه خبر مفاده أن فريق "التيار الوطني الحر" يدفع بإسم مدير عام منشآت النفط أورور فغالي لتولي منصب وزير الطاقة والمياه في الحكومة العتيدة، كونها ستحال على التقاعد في نهاية العام وتخضع لادارتها ثلاث مديريات.

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ووفق ما عُلم فان اكثر من شخص مقرّب من التيار الوطني الحر، "موعود"بالحقيبة، لكن يبدو ان " حظوظ"فغالي هي الاقوى، ما خلق بلبلة واستياء في صفوف "الموعودين بالوزارة".