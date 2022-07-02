مسؤول حزبي يطلب وقف الحملات

أجرى مسؤول اعلامي حزبي سلسلة إتصالات بوسائل إعلام محلية وعربية وحتى أميركية ناطقة بالعربية، متمنيا عليها وقف الحملات على حزبه على خلفية موقفه خلال الإستشارات النيابية الملزمة.

وقد وصل به الأمر الى سؤال إحدى وسائل الإعلام ما إذا كان هناك من أمر عمليات وصل إليها لفتح النار على حزبه.

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ووفق المعلومات فان المسؤول الاعلامي انذر أحد المواقع الإلكترونية باللجوء الى القضاء "إذا أكمل بهذا النهج".