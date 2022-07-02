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لبنان

تحديثٌ جديد لأسعار بطاقات التشريج.. شاهدوا كيف أصبحت!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-07-2022 | 02:45
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ظهرت مؤخراً قائمة بطاقات التشريج الجديدة الصادرة عن شركة "تاتش"، كما أُرفقت معها الأسعار بالدولار وبالليرة اللبنانية.
 
والمعلوم هو أنّ سعر البطاقات يجب أن يُحتسب بناء لسعر الدولار على منصة "صيرفة"، والذي بلغ أمس الجمعة، بحسب بيانٍ صادر عن مصرف لبنان، 25300 ليرة لبنانية. 
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إلا أن المفاجأة هو أن شركة "تاتش" احتسبت سعر بطاقاتها بناء لسعر دولار يتجاوز سعر "صيرفة"، إذ اكتشف مشتركون، مساء الجمعة، أن أسعار البطاقات بالليرة اللبنانية قد ارتفعت بشكل لافت استناداً لدولار قريب من دولار السوق الموازية.
 
فعلى سبيل المثال، بطاقة 4.5 دولارات كان سعرها قبل الظهر 112 ألف ليرة، إلا أنه مساء بات سعرها 124 ألف ليرة لبنانية. وبحسبة بسيطة، يتبين أن سعر البطاقة احتسب بناء لسعر صرف يتجاوز الـ27 ألف ليرة وليس بناء لسعر منصة صيرفة الذي يجعل البطاقة بقيمة 113 ألف ليرة.
 
قبل تعديل الأسعار:
 
 
 
 
 
بعد تعديل الأسعار
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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